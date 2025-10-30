كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني قبل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

مع اقتراب الحدث العالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر له بعد غد السبت 1 نوفمبر 2025، يبحث آلاف المستخدمين عن طريقة لتحويل صورهم إلى الزي الفرعوني والمشاركة في التريند الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وتأتي فكرة تحويل الصور الشخصية إلى ملوك وملكات من زمن الفراعنة كوسيلة للتعبير عن الفخر بالحضارة المصرية واحتفالا بالحدث المرتقب والتفاعل مع التاريخ المصري القديم بطريقة معاصرة.

وتوفر مجموعة من تطبيقات ومواقع الذكاء الاصطناعي إمكانية تحويل الصورة إلى زي فرعوني بسهولة بفضل فلاتر متخصصة لهذا الغرض، من أبرزها تطبيق "YouCam Perfect" الذي أطلق مؤخرا فلترا يحمل اسم ".Ancient Egyptian"

و يمكن للمستخدم رفع صورة سيلفي ليحول ملامحه في لحظات إلى مظهر فرعوني كامل بالملابس والإكسسوارات، مع إمكانية تعديل الألوان والخلفيات لتبدو الصورة وكأنها التقطت داخل معبد مصري قديم.

ويتيح موقع "Photato.ai" خاصية مشابهة عبر اختيار نمط "Pharaoh Style"، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل ملامح الوجه ودمجها تلقائيا في تصميم مستوحى من الأزياء الفرعونية، ما جعله من أكثر المواقع استخدامًا في مصر مؤخرًا.

ومن المواقع التي تتيح تحويل الصور موقع "Easy-Peasy.AI" الذي يقدم قوالب متعددة لشخصيات فرعونية مختلفة، سواء لملوك مثل توت عنخ آمون أو ملكات مثل نفرتيتي وكليوباترا.

وينصح المستخدمون باختيار صورة ذات وجه واضح وخلفية بسيطة للحصول على نتيجة دقيقة، مع استخدام إضاءة جيدة حتى تبدو التفاصيل أكثر واقعية، بينما يفضل معاينة النتيجة النهائية قبل حفظها لتعديل أي تفاصيل في الألوان أو الخلفية.