20 صورة ساحرة من الأدغال والغابات تفوز بجائزة مصور الطبيعة 2025

كشف موقع 121clicks عن مجموعة الصور الفائزة في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2025 التي تنظمها الجمعية الألمانية لتصوير الطبيعة GDT، حيث ضمت القائمة عشرين لقطة استثنائية لطيور وثدييات في مشاهد تتنوع بين لقطات شخصية حميمة وصور درامية للحركة في البرية.

ولا تقتصر المجموعة على الجمال البصري فقط، بل تعكس لحظات حقيقية من حياة الحيوانات في بيئاتها الطبيعية، لتبرز مهارة المصورين وصبرهم واحترامهم العميق للعالم البري، وهو ما جعل الجائزة هذا العام ترتقي بمستوى التوقعات وتقدم أعمالا وُصفت بأنها من الطراز الأول.

الصور الفائزة تجولت بالمشاهد من أقصى الشمال البارد إلى الأدغال الاستوائية الكثيفة، مقدمة تنوعا مذهلا للحياة البرية، ومع التركيز المثالي والإضاءة الدقيقة والتفاصيل المبهرة، تحمل كل صورة رواية خاصة تجعل المشاهد يتوقف ويتأمل أمامها.

