ما الذي تخطط له جوجل داخل Gmail؟ الذكاء الاصطناعي يدخل البريد الوارد

أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة في خدمة البريد الإلكتروني Gmail تحمل اسم "AI Inbox"، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم طريقة عرض البريد الوارد، من خلال تقديم ملخصات ذكية واقتراح مهام مخصصة بدلا من القوائم التقليدية للرسائل.

بريد وارد أقرب إلى قائمة مهام

وتهدف الميزة الجديدة إلى مساعدة المستخدمين على إدارة بريدهم الإلكتروني بكفاءة أعلى، خصوصا أولئك الذين يتعاملون يوميا مع عدد كبير من الرسائل أو يعتمدون على البريد الوارد كقائمة لتنظيم المهام.

ووفق عرض توضيحي نشرته جوجل، يمكن لميزة "AI Inbox" اقتراح إجراءات مباشرة مثل إعادة جدولة موعد لدى طبيب الأسنان، أو الرد على مدرب، أو سداد رسوم بطولة رياضية.

ملخصات ذكية لموضوعات متعددة

ولا تقتصر الميزة على اقتراح المهام فقط، بل تقدم أيضا ملخصات ذكية لموضوعات قد يحتاج المستخدم إلى متابعتها، مثل موسم فريق كرة قدم، أو تفاصيل تجمع عائلي، وذلك اعتمادا على محتوى الرسائل الموجودة في البريد الوارد.

طرح تجريبي

وتبدأ جوجل طرح الميزة بشكل تجريبي لمجموعة من "المستخدمين الموثوقين" داخل الولايات المتحدة عبر المتصفحات، على أن تتوفر في مرحلتها الأولى لحسابات Gmail الشخصية فقط، دون دعم حسابات Workspace في الوقت الحالي.

كما أوضحت الشركة أن النسخة الحالية لا تتضمن خيارًا لتحديد إنجاز المهام المقترحة، وهو ما تعمل جوجل على تطويره لاحقًا.

وأشارت جوجل إلى أن عدد المهام التي يمكن أن يقترحها "AI Inbox" غير محدود، إذ تعتمد الميزة على إشارات متعددة، من بينها جهات التواصل التي يتفاعل معها المستخدم.

ورغم ذلك، حذّرت من أن تضخم عدد المهام المقترحة قد يؤدي إلى إعادة إنتاج مشكلة ازدحام البريد الوارد، لكن بصيغة جديدة وتصميم مختلف.

مزايا ذكاء اصطناعي للجميع

إلى جانب "AI Inbox"، أعلنت جوجل إتاحة مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لكافة مستخدمي Gmail دون رسوم إضافية، من بينها ردود مقترحة مخصصة، وملخصات ذكية لسلاسل الرسائل، وأداة "Help Me Write" للمساعدة في كتابة البريد الإلكتروني، بعد أن كانت هذه المزايا حصرية للاشتراكات المدفوعة.

مزايا إضافية للمشتركين المدفوعين

أما مشتركو خطط Google One AI Pro وUltra في الولايات المتحدة، فسيحصلون على مزايا إضافية تشمل أداة تدقيق لغوي شبيهة بخدمة "Grammarly"، وملخصات ذكية ضمن نتائج البحث عبر المتصفحات، إضافة إلى إمكانية استرجاع المعلومات مباشرة من البريد الإلكتروني.

التحكم والخصوصية

وأكدت جوجل أن المستخدمين يمكنهم إيقاف مزايا الذكاء الاصطناعي في Gmail إذا رغبوا في ذلك، مع التنبيه إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تعطيل بعض الخصائص الذكية الأخرى مثل التدقيق الإملائي.

وشددت الشركة على أنها لا تستخدم محتوى Gmail لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها "Gemini".