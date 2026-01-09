ما الذي يحدث داخل يوتيوب؟ تحديثات تغير طريقة الوصول للفيديوهات

طرحت منصة يوتيوب مجموعة من التغييرات الجديدة على فلاتر البحث، تتيح للمستخدمين التمييز بشكل أوضح بين مقاطع الفيديو القصيرة "شورتس" ومقاطع الفيديو الطويلة، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة التصفح وتسهيل الوصول إلى المحتوى المطلوب.

فصل "شورتس" والفيديوهات الطويلة

حتى الآن، كان البحث على يوتيوب بدون استخدام الفلاتر يعرض مزيجا من مقاطع الفيديو الطويلة و"شورتس"، وهو ما قد يسبب إزعاجا للمستخدمين الراغبين في مشاهدة نوع محدد فقط.

ومع التحديث الجديد، أصبح بإمكان المستخدم اختيار فلتر "مقاطع الفيديو" لعرض المحتوى الطويل فقط، أو فلتر مقاطع "شورتس"، الذي يقتصر على مقاطع الفيديو القصيرة.

إلغاء الفلاتر

في المقابل، قررت يوتيوب إزالة فلتري تاريخ التحميل وآخر ساعة والترتيب حسب التقييم، موضحة أن هذه الخيارات لم تكن تعمل بالشكل المتوقع وأسهمت في زيادة شكاوى المستخدمين، وفقا لتقرير نشره موقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

الإبقاء على فلاتر زمنية وإضافة "الشعبية"

أبقت المنصة على فلاتر أخرى لتاريخ التحميل، تشمل "اليوم" و"هذا الأسبوع" و"هذا الشهر" و"هذا العام".

كما أضافت فلترا جديدا باسم "Popularity/الشعبية"، يتيح للمستخدمين العثور على مقاطع الفيديو الرائجة، ليحل محل خيار "View count/عدد المشاهدات".

كيف تحدد يوتيوب "الشعبية"؟

وأوضحت يوتيوب أن فلتر "الشعبية" لا يعتمد فقط على عدد المشاهدات، بل يأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل مدة المشاهدة ومدى صلة الفيديو بعبارة البحث، لتحديد مدى شعبيته بالنسبة لطلب البحث المحدد.

تغيير مسمى "الترتيب حسب"

ضمن التحديثات أيضا، أعادت يوتيوب تسمية قائمة "Sort By/الترتيب حسب" إلى "Prioritize/ترتيب حسب الأولوية"، مشيرة إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار تحسين آلية الفرز وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للمستخدمين.