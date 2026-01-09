إعلان

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل

كتب- مصطفى حمزة:

06:57 م 09/01/2026

الشاعر رضا المصري

نفى الشاعر رضا المصري، مؤلف أغنية "يعلم ربنا"، وجود أي علاقة له، بالخبر الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن الحكم بإعدام عاطل لقيامه بقتل والده المسن.

ونشر رضا فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، قال فيه "اخواتي وحبايبي وجيراني، اللي أنا بتأسف لهم على إثارة الذعر في نفوسهم، بسبب خبر مقتل مسن على يد نجله وأثير على موقع ما إن السبب إن المسن أخذ من نجله أغنية (يعلم ربنا) وباعها للنجم أحمد شيبة".

وأكد رضا أن الأمر عار تماما من الصحة، موضحا "أنا الحمد لله موجود وبخير، من له المصلحة في هذا أنا بخير"، وكتب في تعليقه على الفيديو "هم يضحك وهم يبكي.. إيه ذنبي في هذا، أنا بخير، وابني بخير وإنسان متربي، وبار بأبوه، وآسف لكل من تأثر بهذا الحوار.. تقبلوا تحياتي".

وأشار الخبر الذي تم تداوله إلى أن المتهم، في التحقيقات، زعم أن والده، سرق منه كلمات أغنية "يعلم ربنا "، التي قدمها المطرب أحمد شيبة، في مسلسل "نسر الصعيد".

وقدم المطرب أحمد شيبة، أغنية "يعلم ربنا"، من كلمات الشاعر رضا المصري، في مسلسل "نسر الصعيد "، الذي عرض في رمضان عام 2018.

رضا المصري

