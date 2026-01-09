البطاطس من الأطعمة المحبوبة لدى الجميع، ورغم فوائدها العديدة، إلا أنه إذا ظهرت عليها بعض العلامات يجب التخلص منها فورا.

وكشف موقع "buzzfeed" أن تحول البطاطس لـ اللون الأخضر وظهور البراعم الصغيرة يجعلها غير صالحة للأكل.

وتحتوي هذه البراعم على سم يسمى "السولانين" قد يسبب الإصابة بالصداع والقيء ومشكلات هضمية أخرى، وإذا تم تناول كميات كبيرة منه يسبب أعراض خطيرة مثل التسمم الغذائي.

علام تدل البطاطس الخضراء؟

يتحول لون البطاطس إلى الأخضر بفعل أشعة الشمس التي تنتج الكلوروفيل، لكن المشكلة تكمن في تراكم السموم الضارة.

كما إن ظهور اللون الأخضر على البطاطس يدل على تكون مادة السولانين السامة الموجودة أيضا في البراعم.

لذا إذا كانت هناك بقع خضراء صغيرة على البطاطس فيمكن إزالتها وتناولها، أما إذا كانت كبيرة، فينصح التخلص منها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البراعم الصغيرة واللون الأخضر هما العلامتان الرئيسيتان على فساد البطاطس وضرورة التخلص منها.

ورغم أن آثار تناول البطاطس الفاسدة تقتصر على اضطرابات الجهاز الهضمي، إلا أنه في الحالات الشديدة قد يؤدي مركب السولانين السام إلى الشلل.

كما أن المحتوى الغذائي للبطاطس التي تحتوي على براعم أقل من السليمة لأنها تتعرض لمزيد من الأكسدة من درجات الحرارة المرتفعة.

نصيحة مهمة

حاول الحفاظ على البطاطس طازجة من خلال تخزينها في مكان بارد وجاف أو في كيس ورقي لحمايتها من أشعة الشمس.

اقرأ أيضًا:



احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر

4 خضروات تحارب نزلات البرد وتقوي المناعة.. احرص على تناولها

من قضم الأظافر إلى التسويف.. عالم نفسي يفسر إيذاء الذات الخفي



لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر

"صلّي على النبي".. يتصدر التريند ومواقع التواصل في مصر- ما القصة؟