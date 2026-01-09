الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية

500 ألف دولار.. كواليس توقف صفقة ناصر ماهر بين الزمالك وبيراميدز

اقترب النادي الأهلي من الإعلان عن أولى صفقاته الشتوية، بعد التوصل لاتفاق مع البنك الأهلي للحصول على خدمات مدافع الفريق عمرو الجزائر خلال شهر يناير الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي توصل إلى اتفاق مع إدارة البنك الأهلي للتعاقد مع الجزار بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف: "الجزار سينتقل إلى النادي الأهلي مقابل مبلغ مالي سيتم الاتفاق عليه في الأيام المقبلة، بجانب انتقال أحد لاعبي النادي الأهلي إلى فريق البنك الأهلي".

وخاض صاحب ال 26 عاما خلال الموسم الحالي، 11 مباراة رفقة فريق البنك الأهلي، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

والجدير بالذكر أن الجزار، كان قد انتقل إلى فريق البنك الأهلي في يناير من العام الماضي 2025، قادما من فريق غزل المحلة.

أقرأ أيضًا:

رياض محرز: النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا هى الأخيرة لي مع الجزائر

قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا