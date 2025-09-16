وزير المالية: 3 حزم تيسيرات جديدة للمستثمرين.. وإطار مؤسسي مع المطورين

الإسكان: 55 ألف شقة جديدة ضمن "سكن لكل المصريين" بأكتوبر قريبًا

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ماضية في توسيع دائرة التيسيرات للمستثمرين خلال 2025، موضحًا أنه عرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3 حزم جديدة، بينها حزمة ضريبية ثانية "تتسم بالتنوع الكبير وتقدم تيسيرات واسعة".

وقال كجوك، خلال كلمته في مؤتمر The Investor، إن الفلسفة الجديدة للوزارة تقوم على "الشراكة والمساندة" عبر إجراءات عملية تخفف الأعباء وتدعم وضوح الرؤية أمام المستثمرين، مشيرًا إلى نجاح لجنة مالية متخصصة في حل مئات الملفات الضريبية العالقة.

ودعا الوزير إلى إطلاق آلية مشابهة لقطاع التطوير العقاري عبر إنشاء إطار مؤسسي دائم بين وزارة المالية والمطورين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية، مؤكدًا أهمية تعزيز الاستثمار المؤسسي ودور الصناديق الاستثمارية في دعم النمو الاقتصادي.