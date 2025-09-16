إعلان

وزير المالية: 3 حزم تيسيرات جديدة للمستثمرين.. وإطار مؤسسي مع المطورين

12:11 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عقارات_ (4)
  • عرض 5 صورة
    عقارات_ (5)
  • عرض 5 صورة
    عقارات_ (3)
  • عرض 5 صورة
    عقارات_ (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ماضية في توسيع دائرة التيسيرات للمستثمرين خلال 2025، موضحًا أنه عرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3 حزم جديدة، بينها حزمة ضريبية ثانية "تتسم بالتنوع الكبير وتقدم تيسيرات واسعة".

وقال كجوك، خلال كلمته في مؤتمر The Investor، إن الفلسفة الجديدة للوزارة تقوم على "الشراكة والمساندة" عبر إجراءات عملية تخفف الأعباء وتدعم وضوح الرؤية أمام المستثمرين، مشيرًا إلى نجاح لجنة مالية متخصصة في حل مئات الملفات الضريبية العالقة.

ودعا الوزير إلى إطلاق آلية مشابهة لقطاع التطوير العقاري عبر إنشاء إطار مؤسسي دائم بين وزارة المالية والمطورين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية، مؤكدًا أهمية تعزيز الاستثمار المؤسسي ودور الصناديق الاستثمارية في دعم النمو الاقتصادي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تيسيرات جديدة للمستثمرين المطورين أحمد كجوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر