أعلن جهاز مدينة حدائق العاصمة تفاصيل تنفيذ مشروع الإسكان الاخضر، حيث تم طرح أولى المراحل من هذا المشروع في الإعلان الـ7 من سكن لكل المصريين والذي تم طرحه منتصف العام الماضي.

الإسكان الأخضر هو مشروع سكني ضمن مبادرة سكن لكل المصريين يطبق معايير العمارة الخضراء والاستدامة، بهدف تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير بيئة سكنية صحية وصديقة للبيئة، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة لفترة طويلة.

وتشهد مدينة حدائق العاصمة تنفيذ 399 عمارة سكنية نموذج الإسكان الأخضر، بعدد 8982 وحدة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز للمشروع بالكامل85%، ومن المقرر أن يتم تسليم هذه الشقق خلال 3 سنوات.

وكان المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، آجرى جولة تفقدية موسعة رافقه خلالها النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والوقوف على مستوى الجودة الفعلية لأعمال التنفيذ، والتركيز على نسب التنفيذ المحققة مقارنة بالجداول الزمنية المعتمدة،لتسريع وتيرة الإنجاز داخل المواقع المختلفة.

وأكد المهندس أحمد العربي، على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية الخاصة بمبادرة الإسكان الأخضر، والتي تعتمد على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء، من أجل تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.