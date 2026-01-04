جهاز أكتوبر الجديدة يعلن بدء تسليم 1032 شقة لمستحقي سكن لكل المصريين

الإسكان: تخصيص 344 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالرابية بالشروق

أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن فتح باب تسليمات المرحلة الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين).

وأكد رئيس الجهاز، أن هذه الدفعة تشمل تسليم 55 عمارة سكنية بواقع 1032 وحدة ضمن المرحلتين الثالثة والخامسة، مشيراً إلى أن الجهاز يسابق الزمن لإنهاء كافة الوحدات الجاري تنفيذها لتسليمها للمتعاقدين في المواعيد المحددة.

من جانبها، أوضحت المهندسه إيمان شبيب، نائب رئيس الجهاز، أن جدول التسليم ليشمل المواقع التالية:

منطقة غرب المطار (قطاع أ):

المرحلة الخامسة (موقع 51): تسليم العمارات من رقم (1058) إلى (1063) - تنفيذ شركة القاسم للمقاولات.

المرحلة الثالثة (موقع 58): تسليم العمارات من رقم (1051) إلى (1057) - تنفيذ شركة كابيتال للمقاولات.

المرحلة الثالثة (موقع 46): تسليم العمارات من رقم (770) إلى (779) - تنفيذ شركة أبو يحيى للمقاولات.

منطقة 800 فدان (قطاع أ):

المرحلة الثانية (موقع 37): تسليم 32 عمارة، من رقم (363) إلى (394) - تنفيذ شركة جنوب سوهاج للمقاولات (استكمال عروس النيل).

وأكد رئيس الجهاز استمرار العمل بكامل الطاقة وتكثيف المعدات والعمالة بالمواقع، لتذليل كافة العقبات وإنهاء إجراءات تسليم باقي الوحدات في المراحل الثالثة والخامسة تباعاً فور جاهزيتها.

