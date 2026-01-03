بدء تسليم أراضي بيت الوطن بحي المستقبل بحدائق العاصمة 11 يناير

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، برئاسة المهندس أحمد العربي، بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع "بيت الوطن" للعاملين بالخارج (المرحلة الأولى A-B) بحي المستقبل غرب مدينة نور، اعتبارًا من الأحد 11 يناير وحتى 17 فبراير، وفقًا للجدول المقرر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وتأكيدًا لنهج الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة عوامل الترابط مع أبناء مصر في الخارج ومنها توفير الأراضي السكنية لتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، في مختلف المدن الجديدة.

وأكد "العربي"، أنه على الفائزين بقطع الأراضي التوجه إلى الإدارة العقارية بمقر الجهاز لفتح ملف للقطعة ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض، ويتم الحضور شخصيًا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام ويتم سداد قيمة 1.5% من قيمة الأرض على أن يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ الاستلام المحدد بالجدول لكل قطعة.

