وزير الإسكان يتابع تنفيذ أبراج مثلث ماسبيرو ضمن خطة إحياء القاهرة التاريخية

كتب : محمد عبدالناصر

03:30 م 05/01/2026

المهندس شريف الشربيني

قل بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع سير العمل بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بمحافظة القاهرة، والتي تضم أبراجاً متنوعة بين إدارية وإسكان بديل وأنشطة تجارية وفندقية، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تولت وزارة الإسكان تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، إضافة إلى تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومواصلة إجراء التنسيقات اللازمة، مشددًا على الالتزام بالتوقيتات المحددة طبقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، مؤكداً ضرورة إنجاز الأعمال لتحقيق الهدف الرئيسي من تلك المشروعات.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يشمل مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، ويتكون من بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وجار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها وحدات سكنية بمساحات مختلفة، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثانٍ، تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي على أماكن انتظار السيارات وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

شريف الشربيني وزارة الإسكان ماسبيرو

