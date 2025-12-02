جهاز حدائق أكتوبر ينفذ حملة مكبرة لمكافحة وصلات المياه الخلسة

شن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر حملة أمنية ميدانية مكبرة لمكافحة ظاهرة "وصلات المياه الخلسة ـ غير الشرعية"، مؤكدًا أن هذه المخالفات تستنزف موارد الدولة وتشكل خطرًا على المرافق الحيوية.

جاءت الحملة بمناطق متفرقة بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي على المرافق العامة، وبتنسيق كامل بين مسؤولي الجهاز وإدارة أمن الجهاز وشرطة التعمير والمرافق. وأسفرت عمليات التمشيط عن ضبط وتحرير ٣٢ محضرًا رسميًا بمنطقة "ابني بيتك ٣" وشارع "صن كابيتال"، وتم تحرير المحاضر ضد المخالفين وأصحاب الوصلات العشوائية.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس الجهاز، أن هذه المخالفات لا تقتصر على سرقة مورد حيوي ومدعوم فحسب، بل تهدد الشبكات الرئيسية وتضر بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين.

وشدد عبد الحليم على استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة في جميع أنحاء المدينة، مؤكدًا عدم التهاون مطلقًا مع مرتكبي هذه المخالفات.

يُذكر أن القانون يفرض عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه، لردع المخالفين وحماية المال العام بكل صوره وأشكاله.

وناشد المهندس مصطفى سيد، نائب رئيس الجهاز، السكان بضرورة تجنب اللجوء إلى الوصلات الخلسة والتعاون والإبلاغ عن أي وصلات غير شرعية، والالتزام بتركيب العدادات مسبقة الدفع لترسيخ قيم المواطنة الصالحة والاستخدام الرشيد للمياه.

