أخر موعد للتقديم في طرح الـ25 ألف شقة وسداد جدية الحجز

كتب : محمد عبدالناصر

01:41 م 13/12/2025
    مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان الحر والإسكان الاستثماري (1)
    مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان الحر والإسكان الاستثماري (2)
    مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان الحر والإسكان الاستثماري (6)
    مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان الحر والإسكان الاستثماري (7)
    مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان الحر والإسكان الاستثماري (5)
    مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان الحر والإسكان الاستثماري (9)
    مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان الحر والإسكان الاستثماري (10)
    مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان الحر والإسكان الاستثماري (8)
    مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان الحر والإسكان الاستثماري (4)

تنتهي وزارة الإسكان، بالتعاون مع منصة مصر العقارية، من إجراءات التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية في عدد من المشروعات بالمدن الجديدة يوم 15 ديسمبر الجاري بعد أن تم فتح باب التقديم لمدة شهر.

وتم طرح 25 ألف وحدة في مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان الحر والإسكان الاستثماري بمقدم 150 ألف جنيه، وشقق ديارنا بمقدم 200 ألف جنيه وشقق ظلال 250 ألف جنيه.

ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا - ماستر كارد - ميزة)، أو من خلال فروع البنوك، أو عن طريق الإنترنت البنكي للبنوك، أو من خلال مكاتب البريد.

وللحجز والتقديم، يتم التسجيل وإنشاء حساب عبر منصة مصر العقارية. من هنا

ووفقًا لإجراءات التقديم، يكون الحجز بنظام الأسبقية الإلكتروني، حيث سيتم إتاحة الحجز عبر منصة مصر العقارية بعد انتهاء سداد مقدم الحجز، وسيتم تخصيص يوم عبر المنصة للحجز في كل مشروع خلال يناير المقبل.

ويمكن معرفة الأماكن والأسعار والأقساط من الرابط التالي، اضغط هنا.

وزارة الإسكان منصة مصر العقارية وحدة سكنية المدن الجديدة سكن مصر

