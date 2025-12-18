الإسكان: إجراء قرعة تخصيص أراضي "مسكن" بـ18 مدينة 23 ديسمبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ( مسكن الطرح السادس ) أيام 23 و 24 و 25 ديسمبر الجاري وذلك بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة ٦ أكتوبر وفقاً للضوابط .

وأضاف وزير الإسكان أن تلك القطع كان قد تم التقديم والتي عليها خلال الفترة من ١٤ / ٩ / ٢٠٢٥ إلى ١٣ / ١١ / ٢٠٢٥، بـ18 مدينة.

وصرح وزير الإسكان، بأن طرح تلك الأراضي يأتي في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

سيتم يوم الثلاثاء ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ إجراء القرعة للمتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمدن ( 6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان )، وللمتقدمين لحجز أراضي الإسكان المميز بمدن (أخميم الجديدة – الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة ).

وسيتم يوم 24/12/2025 إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لحجز قطع أراضي إسكان مميز بمدينتي (قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط")، وللمتقدمين لحجز إسكان متوسط بمدن (السادات - حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

كما سيتم إجراء القرعة العلنية يوم 25/12/2025 للمتقدمين لحجز أراضي إسكان متوسط بمدن (أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة).

وستعقد القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، وسيتم استبعاد المخالفين.