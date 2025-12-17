الإسكان تفتح باب التظلمات على جديات الحجز المرفوضة بمبادرة بيتك في مصر

أعلنت مبادرة بيتك في مصر، فتح باب التظلمات على جديات الحجز المرفوضة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى غدا الخميس الموافق 18 ديسمبر.

وتشمل التظلمات عددًا من الحالات، من بينها جدية الحجز المرفوضة بالطرح الأول والثاني من المرحلة الثانية، إلى جانب الحالات التي لم تستكمل إجراء رفع إيصالات السداد على الموقع الإلكتروني.

وكذلك جدية الحجز الخاصة بالطلبات المغلقة نتيجة عدم السداد بعد اختيار الوحدة بالطرحات السابقة التابعة للمرحلة الثانية، بما يتيح فرصة حجز وحدة أخرى مع تطبيق أحكام كراسة الشروط ذات الصلة.

وأكدت المبادرة أنه لن يتم قبول أي تحويلات مالية جديدة خلال فترة التظلمات، مشددة على أن أحكام كراسة الشروط المعلنة تسري بالكامل، ويُعد هذا التنويه جزءًا لا يتجزأ منها.

وكانت وزارة الإسكان طرحت 892 وحدة سكنية وإدارية في 6 مشروعات وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- شقق ظلال في القاهرة الجديدة، سجلت الشقة الـ114 مترًا مبلغ 3 ملايين و866 ألف جنيه، والشقة الـ154 مترًا سجلت 5 ملايين و222 ألف جنيه.

- شقق ظلال في مدينة الشروق، سجلت الشقة الـ114 مترًا مبلغ 4 ملايين و58 ألف جنيه، والشقة الـ154 مترًا سجلت 5 ملايين و804 آلاف جنيه.

- شقق ظلال في مدينة الشيخ زايد، سجلت الشقة الـ114 مترًا مبلغ 3 ملايين و669 ألف جنيه، والشقة الـ154 مترًا سجلت 5 ملايين و147 ألف جنيه.

- شقق صبا في مدينة 6 أكتوبر، سجلت الشقة الـ95 مترًا مبلغ 2 مليون و616 ألف جنيه، والشقة الـ140 مترًا سجلت 2 مليون و738 ألف جنيه.

- شقق مدينتي في القاهرة الجديدة، مساحات الشقق من 101 حتى 157 مترًا، وسجلت الشقة الـ131 مترًا مبلغ 6 ملايين و998 ألف جنيه.

- وحدات إدارية في العاصمة الإدارية بممشى الحي السكني الثالث، حيث سجلت الوحدة الـ50 مترًا بنشاط عيادة مليون و865 ألف جنيه، والوحدة الـ 112 مترًا بنشاط تجاري 9 ملايين و170 ألف جنيه.

- وحدات إدارية بمنطقة مثلث ماسبيرو، مساحة الوحدة 185 مترًا بـ8 ملايين و631 ألف جنيه.