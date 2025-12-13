تفاصيل تنفيذ شقق مشروع ديارنا بحدائق أكتوبر -(صور)

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تفاصيل تنفيذ مشروع ديارنا السكني بمنطقة الداون تاون.

ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 62 فدانًا، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، ويضم المشروع 118 عمارة سكنية، بإجمالي 3068 وحدة، بواقع 26 وحدة داخل كل عمارة، وتتكون العمارة من دور أرضي و5 أدوار متكررة، بالإضافة إلى دور بنتهاوس.

بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 28.5%، ضمن المراحل الجارية للتنفيذ.

ويشمل مشروع ديارنا مجموعة من الخدمات المتكاملة، مثل مسجد ومول ونادي رياضي.

وخلال 2025 تم طرح مرحلتين من المشروع للحجز بمقدم 200 ألف جنيه وصل سعر المتر الـ 22 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر