البيت الأبيض يعلق على نشر وزارة العدل الأمريكية لملفات إبستين

علق البيت الأبيض على نشر ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتهم في قضية الاتجار بالجنس وجرائم جنسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، إن نشر ملفات إبستين، الذي بدأ بعد ظهر اليوم الجمعة، يظهر أن إدارة ترامب هي الأكثر شفافية في التاريخ.

وأضافت متحدثة البيت الأبيض: "أنه من خلال إصدار آلاف الصفحات من الوثائق، والتعاون مع طلب الاستدعاء المقدم من لجنة الرقابة بمجلس النواب، ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً إلى إجراء المزيد من التحقيقات بشأن أصدقاء إبستين الديمقراطيين، فإن إدارة ترامب قد قدمت للضحايا أكثر مما قدمه الديمقراطيون على الإطلاق".

وأشار جاكسون إلى ديمقراطيين آخرين كانت لهم صلات بإبستين، مثل المندوبة ستايسي بلاسكيت، التي تلقت رسائل نصية من إبستين خلال جلسة استماع في مجلس النواب عام 2019 مع مايكل كوهين، مساعد ترامب السابق.