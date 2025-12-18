إعلان تحريري

احتفلت شركة ZAYA للتطوير العقاري بالإطلاق الرسمي لمشروعها السكني الجديد HOM في مدينة 6 أكتوبر، وذلك خلال فعالية حضرها عدد كبير من العملاء والشركاء وممثلي وسائل الإعلام.

يأتي إطلاق المشروع في إطار خطة الشركة التوسعية في غرب القاهرة، بعد ثلاث سنوات من التوسع المتواصل وتملّك الأراضي منذ تأسيسها عام 2022.

شهدت الفعالية حضورًا وتفاعلاً لافتًا، خاصة مع مشاركة النجم تامر حسني الذي قدّم مجموعة من أشهر أعماله وسط تفاعل كبير من الحضور. كما قدّمت فرقة زبادي خلاط عروضًا موسيقية أضفت أجواءً احتفالية متكاملة على الأمسية.

وعكس التنظيم الدقيق والأجواء المصممة بعناية نهج ZAYA في الاهتمام بالتفاصيل وتقديم تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم إطلاق المشروعات التقليدي، بما يعكس روح مشروع HOM ويبرز هويته وتميّزه.

يمتد مشروع HOM على مساحة 24 فدانًا، ويضم نحو 400وحدة سكنية في مرحلته الأولى، بمساحات تتراوح بين 60 و170 مترًا مربعًا. وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تقارب 1.5 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى من المشروع، مع توفير أنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات وبمقدم يبدأ من 5%، إلى جانب خيار السداد بدون مقدم. ويأتي المشروع لتلبية احتياجات العائلات الباحثة عن مجتمعات سكنية حديثة، مخططة بعناية، وبجودة تنفيذ عالية.

وصرّح إكرامي يوسف أبوكوز، الشريك المؤسس لشركة ZAYA: "يعكس نجاح فعالية الإطلاق الثقة المتزايدة في أسلوب عمل ZAYA وقدرتنا على تنفيذ مشروعات تقوم على التخطيط المدروس والالتزام بمعايير الجودة منذ اليوم الأول. ويُعد مشروع HOM خطوة مهمة ضمن خطتنا التوسعية في غرب القاهرة".

وأضاف أن رحلة توسع ZAYA بدأت منذ عام 2022 بتملّك أولى قطع الأراضي وإطلاق مشروع La Castle، ثم التوسع بعدد من المشروعات الأخرى، من بينها La Castle 1–9، وRoudy، وOne Three One، وصولًا إلى مشروع HOM الذي يمثل امتدادًا طبيعيًا لهذه المسيرة.

وأضاف الكابتن مازن شلتوت، الشريك المؤسس: "اعتمدت ZAYA منذ تأسيسها على مواردها الذاتية لضمان الشفافية والاستقرار المالي في جميع مراحل التطوير. وما شهدناه خلال فعالية الإطلاق يعكس حجم الطلب على مشروعاتنا ويعزز خططنا لمواصلة التوسع خلال الفترة المقبلة"

“منذ تأسيس ZAYA في 2022، حرصت شخصياً على أن يكون نهجنا واضح وثابت؛ نعتمد على التملك المباشر للأراضي والبدء الفوري في التنفيذ مع انضباط مالي صارم، لأنني أؤمن أن هذه الركائز هي الأساس لاستدامة نجاحنا.”

كما صرّح محمد جمال، المدير التجاري لشركة ZAYA: "يعكس مشروع HOM استمرار استراتيجية الشركة القائمة على جودة التنفيذ واستقرار التمويل، إلى جانب نموذج تشغيلي واضح يعتمد على فهم احتياجات العملاء، والتخطيط المالي المتوازن، وإدارة تنفيذية قادرة على تسليم المشروعات في مواعيدها دون أي تنازل عن الجودة".

تواصل ZAYA تعزيز حضورها في غرب القاهرة من خلال محفظة متنامية من المشروعات السكنية التي تم تنفيذها أو يجري تطويرها حاليًا، مدعومة باستراتيجية ترتكز على البدء الفوري في التنفيذ والالتزام بمعايير عالية في التخطيط والبناء. ويؤكد الإطلاق الرسمي لمشروع HOM مكانة الشركة كمطور عقاري يجمع بين الانضباط التشغيلي والرؤية التطويرية الواضحة، مع التركيز على تقديم قيمة طويلة الأجل للعملاء والمستثمرين.