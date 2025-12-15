إعلان

مقدم 15%.. أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية بـ3 محافظات

كتب : محمد عبدالناصر

03:18 م 15/12/2025
كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق التنمية الحضرية، طرح شقق جديدة في 3 محافظات بمقدم 15%.

وجاءت الأماكن والأسعار على النحو التالي:

- المشروع الأول "مروج دارة" في محافظة سوهاج: سجل متوسط سعر الشقق مليون و700 ألف إلى 2 مليون و350 ألف جنيه، يتم سداد 340 ألفًا إلى 470 ألفًا قبل الاستلام عبارة عن 15% مقمد ثم 5% بعد عام من التعاقد.

- المشروع الثاني "جوهرة دارة" في المنصورة: متوسط سعر الشقة 2 مليون و500 ألف جنيه، يتم سداد 500 ألف قبل الاستلام عبارة عن 15% مقدم ثم 5% بعد عام من التعاقد.

- المشروع الثالث "توليب دارة المعصرة" في محافظة القاهرة: متوسط سعر الشقة 2 مليون جنيه، يتم سداد 400 ألف قبل الاستلام عبارة عن 15% مقدم ثم 5% بعد عام من التعاقد.

ويبلغ مقدم الطرح الجديد 15% بنظام التقسيط حتى 5 سنوات بدون فوائد، كما يتم سداد 5% دفعة بعد مرور عام من التعاقد.

