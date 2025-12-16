جهاز حدائق أكتوبر ينفذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومطاردة "التوكتوك"

نفذ جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بقيادة المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس الجهاز، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، ضمن خطة المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط في الشوارع.

وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن ضبط 7 مركبات توكتوك في مناطق متفرقة، بالإضافة إلى ضبط تروسيكل فرز وتروسيكل اسبريسوا، ورفع الإشغالات من باعة جائلين بالمنطقة السابعة ومن مول "أبو طالب".

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم أن الحملات اليومية والمفاجئة ستستمر في جميع أحياء المدينة لمواجهة مظاهر العشوائية وإزالة الإشغالات، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار جهاز المدينة إلى أنه وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء ومحافظ الجيزة، سيتم عدم الإفراج عن أي مركبة توكتوك مصادرة لحين تقديم بديل يتوافر فيه اشتراطات تشغيل وسائل النقل المسموح بها داخل المدينة.