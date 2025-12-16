إعلان

جهاز حدائق أكتوبر ينفذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومطاردة "التوكتوك"

كتب : محمد عبدالناصر

03:04 م 16/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر (4)
  • عرض 4 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر (3)
  • عرض 4 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفذ جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بقيادة المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس الجهاز، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، ضمن خطة المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط في الشوارع.

وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن ضبط 7 مركبات توكتوك في مناطق متفرقة، بالإضافة إلى ضبط تروسيكل فرز وتروسيكل اسبريسوا، ورفع الإشغالات من باعة جائلين بالمنطقة السابعة ومن مول "أبو طالب".

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم أن الحملات اليومية والمفاجئة ستستمر في جميع أحياء المدينة لمواجهة مظاهر العشوائية وإزالة الإشغالات، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار جهاز المدينة إلى أنه وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء ومحافظ الجيزة، سيتم عدم الإفراج عن أي مركبة توكتوك مصادرة لحين تقديم بديل يتوافر فيه اشتراطات تشغيل وسائل النقل المسموح بها داخل المدينة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جهاز حدائق أكتوبر رفع الإشغالات التوكتوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل لـ3 أسباب
ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر