الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بني سويف الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم يوم الأحد المقبل الموافق 21/12/2025، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة، على أن يتم استكمال التسليم حتى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 وفقا للمواعيد المقررة.

وأكد وزير الإسكان، حرص الوزارة على تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشدداً على التنظيم الجيد لمنظومة طرح الأراضي وتوفير مختلف سبل الدعم.

وأوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 593 : 633، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢١، والقطع من 634 : 673 يوم الإثنين٢٠٢٥/١٢/٢٢، والقطع من 674 : 713، يوم الثلاثاء 23/12/2025، والقطع من 714 : 753، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/١٢/٢٤، والقطع من ٧٥٤ : 793، يوم الخميس 25/12/2025.

وأضافوا أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 794 : 833، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢٨، والقطع من 834 : 856، يوم الإثنين 29/12/2025، وتخصيص يومي الثلاثاء 30/12/2025، والأربعاء 31/12/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

اقرأ أيضًا:

مقدم 15%.. أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية بـ3 محافظات

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر