قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة سوق بهتيم العشوائي بحي شرق شبرا الخيمة، بعد تحول المنطقة إلى بؤرة للتكدسات المرورية والإشغالات التي أعاقت حركة المواطنين والمركبات وأثرت على المظهر الحضاري للمنطقة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وفي إطار جهود المحافظة لاستعادة الانضباط بالشوارع العامة.

شكاوى متكررة من المواطنين ومخاطر على السلامة العامة

جاءت الحملة بعد رصد شكاوى متكررة من المواطنين بشأن التكدسات المرورية اليومية وصعوبة الحركة داخل شارع سوق بهتيم، نتيجة انتشار الإشغالات والعشش والأكشاك المخالفة والتعديات على حرم الطريق العام، إلى جانب ما تمثله من مخاطر على السلامة العامة واحتمالات وقوع حوادث أو حرائق، فضلًا عن آثارها البيئية السلبية.

إزالة كاملة للإشغالات وفتح الشارع أمام الحركة المرورية

أسفرت الحملة عن إزالة جميع الإشغالات الموجودة بالشارع وفتحه بالكامل أمام حركة المواطنين والسيارات، شملت إزالة العشش والأكشاك المخالفة، ورفع البروزات الخاصة بالمحال التجارية المتعدية على خط التنظيم، مع مصادرة الإشغالات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.

معدات ثقيلة لتسريع أعمال الإزالة

شهدت الحملة الدفع بـ4 لوادر و6 سيارات نقل ثقيل لرفع مخلفات الإزالة وتطهير الشارع، في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، بما ساهم في سرعة إنجاز الأعمال وإعادة فتح الطريق في وقت قياسي.

بدء التطوير والرصف وإعادة التخطيط فورًا

وفي سياق متصل، وجه محافظ القليوبية ببدء أعمال التطوير فورًا عقب الانتهاء من الإزالة، مكلفًا الأجهزة التنفيذية بسرعة رصف الشارع وإعادة تخطيطه هندسيًا ومروريًا بما يحقق السيولة المرورية ويحسن مستوى الخدمات، مع التشديد على منع عودة الإشغالات مرة أخرى.

أسواق حضارية بديلة وتنظيم للأنشطة التجارية

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على مصادر رزق المواطنين وحماية حق المجتمع في شوارع آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن توفير أسواق حضارية ومواقع بديلة يتيح ممارسة الأنشطة التجارية بشكل قانوني ومنظم دون التعدي على الطريق العام.

إشادة بالتنسيق الأمني والتنفيذي

وفي ختام الحملة، وجه المحافظ الشكر للأجهزة الأمنية على دورها في تأمين الحملة وفرض سيادة القانون، مشيدًا بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية الذي أسهم في نجاح إزالة السوق واستعادة الانضباط بالمنطقة.