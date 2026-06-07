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أوقاف جنوب سيناء تبدأ توزيع أنصبة صكوك الأضاحي على المستحقين (صور)

كتب : رضا السيد

10:09 م 07/06/2026
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    تسليم الصكوك
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    الصكوك
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    تسليم الصكوك لأصحابها
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    صكوك الأضاحي

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بدأت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء تسليم أصحاب صكوك الأضاحي أنصبتهم الشرعية من لحوم الأضاحي، وذلك في إطار وفاء وزارة الأوقاف بالتزاماتها تجاه المشاركين في مشروع صكوك الأضاحي، وحرصها على تنفيذ جميع مراحل المشروع وفقًا للضوابط الشرعية والإجراءات المنظمة لذلك.

تحقيق مقاصد الأضحية ودعم الأسر الأولى بالرعاية


قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، بهدف تحقيق مقاصد الأضحية في دعم الأسر الأولى بالرعاية وإدخال السرور عليها، مع ضمان وصول الحقوق الشرعية كاملة إلى أصحاب الصكوك.

تزايد حصة صكوك محافظة جنوب سيناء


وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم أن حصة صكوك محافظة جنوب سيناء تشهد زيادة سنوية ملحوظة، وهو ما يعكس نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المجتمعية والإنسانية على الوجه الأكمل، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

توزيع اللحوم على المستحقين وأصحاب الصكوك


وأكد وكيل الوزارة، أنه يجري توزيع اللحوم على المستحقين بمختلف مدن المحافظة والقرى والوديان والتجمعات البدوية التابعة لكل مدينة، إلى جانب تسليم أصحاب الصكوك أنصبتهم الشرعية وفقًا للآليات المعتمدة، وبما يضمن أعلى درجات الدقة والشفافية، وترسيخ قيم الأمانة والمصداقية في جميع مراحل تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي.

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وزارة الأوقاف صكوك الأضاحي مديرية الأوقاف جنوب سيناء

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