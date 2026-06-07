أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إطلاق عدد من الصواريخ نحو أهداف في إسرائيل.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء، في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة فارس الإيرانية، إن إيران حذرت سابقا بأنها ستستهدف إسرائيل في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية.

وأضاف قائد مقر خاتم الأنبياء، أنه على إسرائيل وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح أن إسرائيل يجب أن توقف هجماتها على تلك المناطق، محذراً من أنه في حال توسيع العمليات أو الرد على الإجراء الإيراني، فإنها ستواجه ضربات أكثر "سحقا وندما"، وستنطلق هجمات مدمرة ضد إسرائيل وداعميها.