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إصابة 9 أشخاص.. حادث إطلاق نار بالقرب من إقامة منتخب إنجلترا

كتب : محمد عبد السلام

10:45 م 07/06/2026

لاعبي منتخب إنجلترا

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أفادت تقارير صحفية إنجليزية من بينهما موقع "ذا أثلتيك" بوقوع حادث إطلاق نار بالقرب من مقر إقامة منتخب إنجلترا خلال بطولة كأس العالم 2026، في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري الأمريكية، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا أثليتيك"، فقد تلقت الشرطة بلاغات عن إطلاق نار في شارع تروست، الواقع على مسافة قصيرة من الفندق ومركز التدريب المخصصين للمنتخب الإنجليزي، وذلك في نحو الساعة الرابعة فجر يوم السبت.

وأوضح قائد شرطة كانساس سيتي أن قوات الأمن، فور وصولها إلى موقع الحادث، رصدت تجمعا كبيرا من الأشخاص أثناء مغادرتهم المكان، مشيرا إلى أنه تم نقل 9 بالغين إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة، دون تسجيل أي عمليات اعتقال حتى الآن.

ويواصل منتخب إنجلترا استعداداته للمونديال حاليًا في ولاية فلوريدا، قبل أن ينتقل إلى كانساس سيتي يوم 13 يونيو، حيث سيقيم طوال فترة مشاركته في البطولة.

كما اختارت منتخبات الأرجنتين وهولندا اتخاذ مدينة كانساس سيتي مقرًا لمعسكراتها التدريبية خلال كأس العالم 2026، في حين لم يصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أي تعليق رسمي بشأن الواقعة حتى الآن.

ويشارك منتخب إنجلترا في المجموعة الأخيرة من البطولة، إلى جانب منتخبات غانا وبنما وكرواتيا، على أن يبدأ مشواره في المونديال بمواجهة كرواتيا يوم 17 يونيو.

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