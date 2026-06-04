أفاد مصدر بمحافظة القليوبية، بأنه تم ضبط مدير التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم، على خلفية مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهره في حديث مع ولية أمر إحدى الطالبات.

وتباشر الجهات المعنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قرار فوري من محافظ القليوبية

وكان محافظ القليوبية، الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، قد أصدر قرارًا عاجلًا بإنهاء ندب المسؤول من منصبه كمدير للتعليم الإعدادي، مع إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق الفوري، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

تحرك رسمي بعد تداول الفيديو

وجاءت الإجراءات بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المحافظة إلى التحرك السريع والتعامل مع الواقعة بشكل حاسم، حفاظًا على ثقة المواطنين في المنظومة التعليمية.

عودة لجهة العمل الأصلية وإيقاف مؤقت

وشمل القرار عودة المسؤول إلى جهة عمله الأصلية، مع إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات الجارية، إلى جانب إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

تأكيد على عدم التهاون

وأكد محافظ القليوبية عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس المنظومة التعليمية أو تتعارض مع قيم الانضباط الوظيفي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية داخل جميع مؤسسات الدولة.

استمرار التحقيقات

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع تفاصيلها وملابساتها، مع التأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.