شوه وجهها.. ضبط الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته بشبرا الخيمة

كتب : أسامة علاء الدين

04:56 م 02/06/2026

ضبط الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط المتهم بالتعدي على زوجته باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابات متفرقة بها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك عقب تلقي بلاغ من المجني عليها وبدء إجراءات الفحص والتحري، وجارٍ عرضه على جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تُدعى «فاطمة ز.ر» (20 عامًا)، مقيمة بدائرة القسم، تتهم فيه زوجها «أحمد.و» ووالده ووالدته بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها باستخدام سلاح أبيض.

وأوضحت المجني عليها في بلاغها أنها متزوجة من المشكو في حقه بعقد زواج عرفي منذ أن كانت قاصرًا، وأنها طالبت عقب بلوغها السن القانونية بتوثيق الزواج رسميًا وإثبات نسب طفليها، وهو ما تسبب في تصاعد الخلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت أن خلافات زوجية نشبت بينهم داخل منزل الأسرة، حيث كانت تقيم مع أسرة زوجها في شقة واحدة، وتطورت يوم الواقعة إلى مشادة كلامية انتهت بتعدي الزوج وذويه عليها باستخدام «سلاح أبيض»، ما أسفر عن إصابتها بجروح متفرقة في الجبهة والوجه والصدر والظهر والرأس.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية استكمال الإجراءات القانونية وعرض المتهم على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

شبرا الخيمة القليوبية النيابة العامة

