أطلق مجموعة من شباب مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء مبادرة مجتمعية لتشجير المدينة تحت شعار "يلا نشجرها.. جنوب سيناء 2026"، بهدف نشر ثقافة التشجير والحد من تداعيات التغيرات المناخية، وعلى رأسها ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة.

دعوة مجتمعية للمشاركة في المبادرة

دعت مجموعة الشباب المواطنين والجهات المعنية إلى المشاركة الإيجابية في المبادرة، من أجل تحويل مدينة نويبع إلى نموذج بيئي وحضاري يليق بمكانتها السياحية وطبيعتها الخلابة.

حملة تشجير مجتمعية في جنوب سيناء

قال مختار علاء، مسؤول المبادرة، إنه تم إطلاق المبادرة تحت شعار "يلا نشجرها.. جنوب سيناء 2026"، بهدف تحويلها إلى أكبر حملة تشجير مجتمعية في المحافظة، ليكون لكل مواطن بصمة خضراء يفتخر بها.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تسابق دول العالم نحو زيادة الرقعة الخضراء لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

أهداف المبادرة ومناطق التشجير

وأوضح أن مدينة نويبع تتميز بوجود مساحات واسعة في الشوارع والساحات العامة، تحتاج إلى مزيد من الأشجار والغطاء النباتي.

وتستهدف المبادرة زراعة الأشجار في الأحياء والشوارع والساحات العامة، مع الحفاظ على الأشجار القائمة ومنع إتلافها، إلى جانب اقتراح مواقع جديدة للتشجير، ونشر الوعي البيئي بين الأطفال والشباب.

مسؤولية مجتمعية مشتركة

وأكد أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاهتمام بالبيئة من خلال مشاركة فعالة من المواطنين، معتبرًا أن كل شجرة يتم زراعتها تمثل استثمارًا حقيقيًا في المستقبل.

وشدد على أن التشجير مسؤولية مشتركة بين المواطنين والمؤسسات والمدارس والجامعات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء بيئة أكثر صحة وجمالًا واستدامة في مدينة نويبع.