إعلان

"يلا نشجرها".. مبادرة مجتمعية لتوسيع الرقعة الخضراء بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

09:40 م 07/06/2026

شواطئ نويبع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق مجموعة من شباب مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء مبادرة مجتمعية لتشجير المدينة تحت شعار "يلا نشجرها.. جنوب سيناء 2026"، بهدف نشر ثقافة التشجير والحد من تداعيات التغيرات المناخية، وعلى رأسها ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة.

دعوة مجتمعية للمشاركة في المبادرة

دعت مجموعة الشباب المواطنين والجهات المعنية إلى المشاركة الإيجابية في المبادرة، من أجل تحويل مدينة نويبع إلى نموذج بيئي وحضاري يليق بمكانتها السياحية وطبيعتها الخلابة.

حملة تشجير مجتمعية في جنوب سيناء

قال مختار علاء، مسؤول المبادرة، إنه تم إطلاق المبادرة تحت شعار "يلا نشجرها.. جنوب سيناء 2026"، بهدف تحويلها إلى أكبر حملة تشجير مجتمعية في المحافظة، ليكون لكل مواطن بصمة خضراء يفتخر بها.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تسابق دول العالم نحو زيادة الرقعة الخضراء لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

أهداف المبادرة ومناطق التشجير

وأوضح أن مدينة نويبع تتميز بوجود مساحات واسعة في الشوارع والساحات العامة، تحتاج إلى مزيد من الأشجار والغطاء النباتي.

وتستهدف المبادرة زراعة الأشجار في الأحياء والشوارع والساحات العامة، مع الحفاظ على الأشجار القائمة ومنع إتلافها، إلى جانب اقتراح مواقع جديدة للتشجير، ونشر الوعي البيئي بين الأطفال والشباب.

مسؤولية مجتمعية مشتركة

وأكد أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاهتمام بالبيئة من خلال مشاركة فعالة من المواطنين، معتبرًا أن كل شجرة يتم زراعتها تمثل استثمارًا حقيقيًا في المستقبل.

وشدد على أن التشجير مسؤولية مشتركة بين المواطنين والمؤسسات والمدارس والجامعات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء بيئة أكثر صحة وجمالًا واستدامة في مدينة نويبع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نويبع جنوب سيناء مبادرة تشجير يلا نشجرها التغيرات المناخية مبادرات مجتمعية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أمام البحر.. أحدث ظهور لـ إنجي المقدم في إيطاليا والجمهور يعلق - صور
زووم

أمام البحر.. أحدث ظهور لـ إنجي المقدم في إيطاليا والجمهور يعلق - صور

الحرارة والرطوبة.. تفرضان بعض التعديلات على تحضيرات أسود الأطلس
رياضة عربية وعالمية

الحرارة والرطوبة.. تفرضان بعض التعديلات على تحضيرات أسود الأطلس
استمرار الارتفاع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الإثنين بدرجات الحرارة
أخبار مصر

استمرار الارتفاع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الإثنين بدرجات الحرارة
بعد تداول سيرتها الذاتية على أنها زوجة خالد سرحان.. همسة إمام تعلق: "غرائب
زووم

بعد تداول سيرتها الذاتية على أنها زوجة خالد سرحان.. همسة إمام تعلق: "غرائب
بعد تخفيف الحكم في قضية التزوير.. إخلاء سبيل "يسرا ويمنى" بأسيوط
أخبار المحافظات

بعد تخفيف الحكم في قضية التزوير.. إخلاء سبيل "يسرا ويمنى" بأسيوط

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب
محامي صبري نخنوخ: المستجدات تُعقّد موقف الدفاع وقد انسحب من القضية