أدت الظروف المناخية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء تعديلات على البرنامج التحضيري للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة المغرب والنرويج

ويخوض منتخب المغرب، مساء اليوم الأحد، مواجهة ودية أمام منتخب النرويج على الأراضي الأمريكية، في آخر اختبار قوي قبل انطلاق منافسات المونديال.

الظروف المناخية تفرض بعض التعديلات على تحضيرات المغرب

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن المدير الفني محمد وهبي اتخذ عدة إجراءات احترازية بهدف ضمان وصول لاعبي "أسود الأطلس" إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة.

ومن بين أبرز هذه الإجراءات، اعتماد مواعيد الحصص التدريبية لتتوافق مع توقيت مباريات دور المجموعات، وذلك في إطار سعي الجهاز الفني إلى مساعدة اللاعبين على التأقلم مع الأجواء المنتظرة خلال المنافسات.

وجاء هذا التوجه بسبب التوقعات بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في عدد من المدن الأمريكية التي ستستضيف مباريات كأس العالم، الأمر الذي دفع الجهاز الفني إلى بدء عملية التأقلم مبكرًا.

وأشار التقرير إلى أن محمد وهبي ركز، منذ وصول بعثة المنتخب المغربي إلى الولايات المتحدة، على إعداد اللاعبين بدنيًا وذهنيًا لمواجهة مختلف الظروف المناخية، من خلال إقامة التدريبات في أوقات مماثلة لمواعيد المباريات الرسمية، بهدف الحد من تأثير الحرارة المرتفعة خلال البطولة.

مجموعة منتخب المغرب بكأس العالم

وسيخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي.