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فرحة العودة.. الإسكندرية تستقبل ثاني أفواج حجاج الجمعيات الأهلية (صور)

كتب : محمد البدري

09:18 م 07/06/2026
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    أجواء من الفرح والاطمئنان (5)
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    أجواء من الفرح والاطمئنان (8)
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استقبلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الأحد، ثاني أفواج حجاج الجمعيات الأهلية العائدين إلى مصر بعد أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة.

وأنابت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نرمين سويدان، مدير إدارة الجمعيات، للإشراف على مراسم الاستقبال والاطمئنان على سلامة الحجاج.

تفاصيل وصول الفوج الثاني إلى الإسكندرية


شهدت مراسم الاستقبال وصول 3 حافلات تقل على متنها 138 حاجًا وحاجة من أبناء محافظة الإسكندرية.

وسادت أجواء من السرور بين الحجاج وذويهم فور وصولهم سالمين، بعد رحلة إيمانية أتموا خلالها مناسك الحج، في ظل منظومة متكاملة من التنظيم والرعاية التي وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان أداء الفريضة في يسر وأمان.

إشادة بدور المشرفين والجهود الميدانية


أشادت وكيل الوزارة بالدور المتميز الذي قام به مشرفو الفوج، وهم: «محمد دومة، مراد أنور، مها عبد المنعم»، لما بذلوه من جهود في خدمة الحجاج ومتابعة احتياجاتهم طوال فترة الرحلة.

وأكدت وكيل وزارة التضامن أن نجاح الموسم الحالي هو ثمرة عمل دؤوب وتنسيق مستمر، لضمان خروج الرحلة بالصورة المشرفة التي تليق بحجاج محافظة الإسكندرية.

استمرار المتابعة والرعاية الاجتماعية


وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية حرصها على متابعة أوضاع جميع الحجاج منذ لحظة مغادرتهم وحتى عودتهم إلى منازلهم، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بتقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية.

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