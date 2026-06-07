تواصل محافظة الإسماعيلية تنفيذ مبادرة "شارع منظم.. رصيف آمن" التي أطلقها اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بهدف استعادة المظهر الحضاري للشوارع وتيسير حركة المواطنين، مع التأكيد على فرض الانضباط وإزالة كافة المظاهر العشوائية.

حملة موسعة بشارع شبين ومحيط القومسيون الطبي

نفذت أجهزة حي ثالث، اليوم الأحد، حملة مكبرة استهدفت منطقة شارع شبين والطرق والكباري وحديقة الخالدين ومحيط القومسيون الطبي بطريق صبري مبدي، للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بالتعليمات الصادرة خلال الحملات السابقة.

وشهدت الحملة تواجدًا ميدانيًا مكثفًا بقيادة اللواء إبراهيم أنور، رئيس حي ثالث، وبمشاركة أمنية من شرطة المرافق بقيادة الرائد محمد النادي، وكيل شرطة المرافق.

غلق 8 منشآت وإزالة عشرات الإشغالات

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 منشآت تعمل بدون ترخيص، إلى جانب مراجعة تراخيص 26 منشأة، والتحفظ على عدد من المقاعد والشمسيات وستاندات العرض، فضلًا عن التحفظ على 5 أجزاء من الشبك الحديدي.

كما تم إزالة 31 إشغالًا بمعرفة أصحابها، و15 إشغالًا أخرى بواسطة أجهزة الحي، إضافة إلى تحرير 12 محضرًا متنوعًا وإنذار 8 حالات لتوفيق أوضاعها القانونية.

إجراءات قانونية ومتابعة مستمرة

وأكدت رئاسة الحي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الأرصفة والمرافق العامة.

خطة مستمرة لمنع عودة الإشغالات

وأوضحت رئاسة حي ثالث أن مبادرة «رصيف آمن» ليست حملات مؤقتة، بل خطة عمل مستمرة تستهدف مختلف القطاعات الحيوية، مع تكثيف المتابعة الدورية لمنع عودة الإشغالات والتعديات.

وتهدف المبادرة إلى توفير أرصفة آمنة وخالية من العوائق للمشاة، خاصة كبار السن وذوي الهمم، والحد من التكدسات المرورية الناتجة عن إشغال الأرصفة، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.