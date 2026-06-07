تمكنت فرق الطوارئ التابعة لهيئة السكة الحديد من رفع عربة قطار بضائع خرجت عن القضبان بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، باستخدام الأوناش المخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

وتمت أعمال رفع العربة ووضعها بجوار السور من الجهة الغربية لشريط السكة الحديد، وسط متابعة من مسؤولي الهيئة والفرق الفنية المختصة.

عودة حركة القطارات إلى طبيعتها



وأكدت المصادر المعنية الانتهاء من أعمال رفع العربة وتأمين موقع الحادث، مشيرة إلى عدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة سير القطارات.

كما انتظمت حركة التشغيل على خطوط السكة الحديد “الطالع والنازل” بصورة طبيعية، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة والتأكد من سلامة مسار القطارات.

جهود سريعة لإنهاء الموقف



وكانت إحدى عربات قطار البضائع قد خرجت عن القضبان أثناء مرورها بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، حيث تدخلت فرق السكة الحديد ونجحت في التعامل مع الموقف ورفع العربة، بما ساهم في إعادة الحركة إلى طبيعتها بالكامل.