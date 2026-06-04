تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمبنى "سيتي مول" بمنطقة كوبري عرابي بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمبنى المشار إليه.

الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، حيث نجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي وحدات المبنى أو العقارات المجاورة.

فرض كردون أمني بمحيط الموقع

كما فرضت الأجهزة المعنية كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق، حفاظًا على أرواح المواطنين وتنظيم حركة المنطقة أثناء عمليات الإطفاء، دون تسجيل أي وفيات أو إصابات.

تحقيقات النيابة العامة

وتمت السيطرة الكاملة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، مع سرعة إجراء تحريات المباحث لكشف ملابساته.