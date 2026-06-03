العثور على جثة فتاة فوق سيارة ملاكي في شبرا الخيمة

مصرع بائعة بلاستيك في ظروف غامضة.. والأجهزة الأمنية تلاحق مشتبهًا به

ملخص:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا فوق سيارة ملاكي بأحد شوارع شبرا الخيمة.

الكلمات المفتاحية:

شبرا الخيمة، جريمة قتل، جثة

كتب - أسامة علاء الدين

استيقظ أهالي أحد شوارع شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على واقعة مأساوية بعدما عُثر على جثة فتاة شابة ملقاة أعلى سيارة ملاكي، في مشهد أثار حالة من الصدمة والقلق بين السكان.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بعثور الأهالي على جثة فتاة فوق سيارة متوقفة بالشارع، لتنتقل على الفور قوة من مباحث قسم أول شبرا الخيمة إلى موقع البلاغ للمعاينة والفحص.

وبالفحص، تبين أن الجثة تعود لفتاة تدعى "شروق"، تبلغ من العمر 19 عامًا، وتعمل في بيع الأدوات البلاستيكية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على ملابسات وفاتها.

وكشفت التحريات المبدئية أن شابًا من سكان المنطقة يُشتبه في تورطه بالواقعة، بعدما أشارت المعلومات إلى قيامه بإلقاء الجثة أعلى السيارة قبل مغادرة المكان مباشرة.

وبدأت فرق البحث الجنائي في مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، إلى جانب تتبع خط سير المشتبه به، في محاولة للوصول إليه وكشف جميع تفاصيل الواقعة.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.