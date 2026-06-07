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بعد الهجوم الإيراني.. إعلام عبري: بدء فتح جميع الملاجئ العامة في إسرائيل

كتب : وكالات

11:18 م 07/06/2026

بدء فتح جميع الملاجئ العامة في إسرائيل

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أفادت القناة 12 العبرية، ببدء فتح جميع الملاجئ العامة وملاجئ الإيواء في عدد من المدن داخل إسرائيل، وذلك عقب الهجمات الإيرانية مساء اليوم الأحد.

ونقلت القناة الإسرائيلية، بيانا صادرا عن بلدية حيفا، دعت فيه السكان إلى التوجه إلى الملاجئ، مؤكدة أنه تم فتح جميع الملاجئ العامة وملاجئ الإيواء في المدينة، إضافة إلى فتح محطات الكرمل.

وجاء في الإعلان أيضاً أن المدارس ومواقف السيارات، التي تستخدم كمواقع محمية، ستفتح قريبا، على أن يصدر إعلان منفصل بهذا الشأن.

كما أعلنت البلدية إلغاء جميع الفعاليات في المدينة، ووفقاً لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية، لن تعقد الدراسة يوم غدا الإثنين في جميع المؤسسات التعليمية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد عمليات إطلاق صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية مساء الأحد، في تطور ميداني متسارع يزيد من احتمالات استئناف حرب إيران.

ومن جانبه، أكد أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إطلاق عدد من الصواريخ نحو أهداف في إسرائيل.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء، في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة فارس الإيرانية، إن إيران حذرت سابقا بأنها ستستهدف إسرائيل في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية.

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