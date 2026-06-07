أصدر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيانا رسميا كشف فيه عن الحالة الصحية للاعب الوسط كريستيان إريكسن، بعد سقوطه المفاجئ خلال مباراة منتخب الدنمارك الودية أمام أوكرانيا.

وأكد الاتحاد، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن اللاعب "واعي وبحالة جيدة في ظل هذه الظروف"، مطمئنا الجماهير على وضعه الصحي بعد الحادث.

وقرر القائمون على المباراة إلغاء اللقاء الذي كان يشير إلى تقدم منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف، وذلك عقب الواقعة التي حدثت في الدقيقة 65.

وتعرض إريكسن للسقوط بشكل مفاجئ على أرض الملعب بعد أن أمسك بصدره، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي على الفور وإيقاف اللعب.

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان الأزمة الصحية الشهيرة التي مر بها اللاعب خلال بطولة يورو 2020، عندما سقط خلال مواجهة الدنمارك أمام فنلندا، وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يتعافى لاحقا.