حسم هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، الجدل الدائر حول مستقبل الجناح الفرنسي مايكل أوليسي، لاعب الفريق الأول، مؤكدا بقاءه داخل صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك أوليسي، البالغ من العمر 24 عاما، عقدا طويل الأمد مع بايرن ميونيخ يمتد حتى صيف 2029، وسط تقارير صحفية ربطته مؤخرا بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشارت تقارير إعلامية، من بينها ما نقله الصحفي فابريزيو رومانو، إلى وجود اهتمام من جانب النادي الإسباني بالتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو المقبل.

موقف بايرن ميونيخ من الصفقة

وردا على هذه الأنباء، شدد هاينر على أن اللاعب ليس معروضا للبيع على الإطلاق، مؤكدا: بالتأكيد ليس كذلك.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: إذا أراد فلورنتينو بيريز تقديم عرض لضم أوليسي، وهو أمر لم يحدث حتى الآن، فالأفضل أن يوفر على نفسه العناء.

واختتم رئيس بايرن تصريحاته بالتأكيد على أن النادي يتمسك بلاعبه الفرنسي، قائلا: مايكل لاعب في بايرن ميونيخ ومرتبط بعقد طويل الأمد، ونحن لسنا نادي يبيع لاعبيه.

أرقام أوليسي مع بايرن ميونيخ

وكان الجناح الفرنسي قد انضم إلى بايرن ميونيخ في صيف 2024 قادما من كريستال بالاس الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 53 مليون يورو.

وخاض أوليسي 52 مباراة مع الفريق البافاري خلال الموسم الماضي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 22 هدفا، وصنع 31 هدفا آخر.