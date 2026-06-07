كشفت صور رصدتها الأجهزة التنفيذية الوضع الذي شهده شارع سوق بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة قبل انطلاق أعمال الإزالة والتطوير، حيث تسببت الإشغالات والتعديات المقامة على جانبي الطريق في إعاقة الحركة المرورية والتأثير على المظهر الحضاري للمنطقة، وسط شكاوى متكررة من المواطنين بسبب التكدسات اليومية وصعوبة الحركة داخل الشارع.

توجيهات المحافظ بحملة مكبرة

استجابة لشكاوى المواطنين، وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتجهيز حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات والتعديات والمخالفات، وإعادة الانضباط إلى الشارع العام، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير واستعادة الوجه الحضاري للمنطقة، بما يحقق السيولة المرورية ويخدم المواطنين.

انتشار الأكشاك والعشش على جانبي الطريق

وأظهرت الصور انتشار عدد من الأكشاك والعشش والبروزات والتعديات المقامة على حرم الطريق العام، ما أثر على حركة السير وأعاق الاستخدام الآمن للطريق من جانب المواطنين والمركبات، فضلًا عن تأثيره السلبي على الشكل الحضاري للمنطقة.

مخاطر على السلامة العامة والبيئة

وأكدت محافظة القليوبية أن هذه التعديات والمظاهر العشوائية لم تكن تمثل مجرد إشغالات للطريق العام، بل شكلت مصدرًا للخطورة على السلامة العامة، خاصة مع انتشار العشش والمنشآت غير المنظمة، وما قد ينتج عنها من مخاطر في حالات الطوارئ أو الحرائق، إلى جانب آثارها البيئية السلبية وما تسببه من إزعاج للمواطنين المقيمين بالعقارات والشوارع المطلة على المنطقة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

ووجه محافظ القليوبية بشن حملة إزالة مكبرة للتعامل مع جميع أوجه المخالفات بالمنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بعودة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

التوازن بين الحفاظ على الأرزاق وتحقيق الانضباط

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على مصادر رزق المواطنين وحماية حق المجتمع في شوارع آمنة ومنظمة، من خلال توفير البدائل القانونية والحضارية للأنشطة التجارية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق السيولة المرورية، والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة.