مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

2 1
21:45

سلوفينيا

مباريات ودية - منتخبات

اليونان

0 1
22:00

إيطاليا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

1 0
22:00

النرويج

جميع المباريات

إعلان

اتحاد الكرة يكشف عن حكام مباراة نهائي كأس الرابطة

كتب : محمد عبد السلام

10:33 م 07/06/2026 تعديل في 10:48 م

الحكام محمد الغازي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الأطقم التحكيمية التي ستدير مباراتي نهائي كأس الرابطة المصرية ومواجهة تحديد المركز الثالث، والمقرر إقامتهما غدًا الاثنين.

ويلتقي المصري البورسعيدي مع إنبي في المباراة النهائية للبطولة، التي يستضيفها ستاد السويس الجديد، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، يواجه وادي دجلة فريق زد في مباراة تحديد المركز الثالث، والمقرر إقامتها في الخامسة مساءً.

حكام نهائي كأس الرابطة بين المصري وإنبي

اختارت لجنة الحكام محمد الغازي لإدارة اللقاء كحكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عاطف الزناري، بينما يتولى محمود رشدي مهام الحكم الرابع.

كما تم تعيين طارق مجدي حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، ويعاونه محمد أحمد الشناوي.

حكام مباراة وادي دجلة وزد

ويقود محمد العتباني مواجهة تحديد المركز الثالث، بمساعدة رجب محمد وحسن رمضان، فيما يشغل أحمد ناجي منصب الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو، يتواجد خالد الغندور حكمًا للـVAR، ويعاونه محمد عزازي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نهائي كأس عاصمة مصر المصري وادي دجلة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الحرارة والرطوبة.. تفرضان بعض التعديلات على تحضيرات أسود الأطلس
رياضة عربية وعالمية

الحرارة والرطوبة.. تفرضان بعض التعديلات على تحضيرات أسود الأطلس
ترامب: سأطالب نتنياهو بعدم الرد على الهجوم الإيراني
شئون عربية و دولية

ترامب: سأطالب نتنياهو بعدم الرد على الهجوم الإيراني
4 أبراج قد تجذب المال والفرص بسهولة خلال الفترة المقبلة
علاقات

4 أبراج قد تجذب المال والفرص بسهولة خلال الفترة المقبلة
أمام البحر.. أحدث ظهور لـ إنجي المقدم في إيطاليا والجمهور يعلق - صور
زووم

أمام البحر.. أحدث ظهور لـ إنجي المقدم في إيطاليا والجمهور يعلق - صور

تزوير ونفقة وانتقام.. قصة 30 يومًا من الرعب عاشتها "يسرا ويمنى" بأسيوط
أخبار المحافظات

تزوير ونفقة وانتقام.. قصة 30 يومًا من الرعب عاشتها "يسرا ويمنى" بأسيوط

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن شن ضربات صاروخية على إسرائيل وتحذر من الرد
النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب