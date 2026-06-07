اتحاد الكرة يكشف عن حكام مباراة نهائي كأس الرابطة

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الأطقم التحكيمية التي ستدير مباراتي نهائي كأس الرابطة المصرية ومواجهة تحديد المركز الثالث، والمقرر إقامتهما غدًا الاثنين.

ويلتقي المصري البورسعيدي مع إنبي في المباراة النهائية للبطولة، التي يستضيفها ستاد السويس الجديد، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، يواجه وادي دجلة فريق زد في مباراة تحديد المركز الثالث، والمقرر إقامتها في الخامسة مساءً.

حكام نهائي كأس الرابطة بين المصري وإنبي

اختارت لجنة الحكام محمد الغازي لإدارة اللقاء كحكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عاطف الزناري، بينما يتولى محمود رشدي مهام الحكم الرابع.

كما تم تعيين طارق مجدي حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، ويعاونه محمد أحمد الشناوي.

حكام مباراة وادي دجلة وزد

ويقود محمد العتباني مواجهة تحديد المركز الثالث، بمساعدة رجب محمد وحسن رمضان، فيما يشغل أحمد ناجي منصب الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو، يتواجد خالد الغندور حكمًا للـVAR، ويعاونه محمد عزازي.