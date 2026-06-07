قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس"، إنه سيتصل الآن برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليطالبه بعدم الرد على الهجوم الإيراني الذي وقع مساء الأحد.

بينما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو يعقد في الوقت الحالي مشاورات أمنية لبحث تداعيات القصف الصاروخي الأخير.

رصد ميداني لتصعيد حرب إيران

أفادت القناة 14 العبرية بإطلاق حوالي 11 صاروخ باتجاه إسرائيل، حيث نجحت الدفاعات في اعتراض بعضها بينما سقط البعض الآخر في مناطق قد تكون مفتوحة، دون تسجيل إصابات أو أضرار مباشرة.

وانطلقت أجهزة الإنذار في المنطقة الشمالية، ما دفع قيادة الجبهة الداخلية لإعلان تعطيل الدراسة يوم غد في جميع أنحاء البلاد، قبل أن تؤكد في وقت لاحق إمكانية مغادرة المناطق المحمية بعد اعتراض الجيش لكافة القذائف، فيما أوضحت نجمة داود الحمراء عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

تحذيرات متبادلة في صراع إيران وأمريكا

توعد مسؤول إسرائيلي عبر القناة 12 العبرية برد قوي على إطلاق النار، وهو ما تماشى مع تصريحات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي قال عبر منصة إكس إن طهران يجب أن تحترق الليلة.

وفي المقابل، حذر علي عبد الله قائد حاتم الأنبياء بقيادة الطوارئ في القوات المسلحة الإيرانية من أن أي تصعيد أو عمل انتقامي سيقابل برد ساحق ومؤسف، مؤكدا أن أي هجمات مدمرة ستستهدف النظام وأنصاره إذا لم تتوقف الاعتداءات في جنوب لبنان والضاحية، مما يزيد من تعقيد علاقة إيران وأمريكا.