أكد أحمد حسام ميدو أن منتخب مصر خرج بفوائد كبيرة من مباراته الودية أمام البرازيل، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني استفاد فنيًا بشكل واضح رغم بعض الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء.

وقال ميدو عبر برنامجه "هنا المونديال" إن المباراة شهدت بعض الأخطاء الدفاعية، وهو أمر طبيعي في فترة الإعداد، موضحا أن حسام حسن كان يتوقع ظهور بعض السلبيات من أجل العمل على تصحيحها قبل مواجهة بلجيكا المقبلة.

وأضاف أن كارلو أنشيلوتي وجارسيا يتميزان بتنوع كبير في الأساليب الخططية، وهو ما يتطلب جاهزية خاصة من المنتخب المصري للتعامل مع أكثر من سيناريو داخل الملعب.

وتطرق ميدو إلى الخطأ الذي ارتكبه مهند لاشين، مؤكدا أن سببه يعود إلى سوء تأسيس اللاعبين في مصر، مشددا على أهمية تطوير الجوانب الفنية والتعليمية في مراحل الناشئين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحسين طريقة بناء الهجمة والخروج بالكرة أمام منتخب بلجيكا، إلى جانب رفع مستوى التنظيم الدفاعي وتمركز اللاعبين، من أجل الظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة.