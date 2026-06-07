قالت القناة 14 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 11 صاروخا من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل مساء اليوم الأحد، ما أدى إلى تفعيل العديد من أجهزة الإنذار في المنطقة الشمالية.

وفي ظل هذا التصعيد الميداني الذي يمهد لاحتمالات استئناف حرب إيران، سارعت قيادة الجبهة الداخلية إلى إعلان تعطيل الدراسة غدا في كافة أنحاء البلاد كإجراء احترازي، بينما أكد جيش الاحتلال اعتراض الصواريخ المنطلقة.

تداعيات ميدانية تهدد بنشوب حرب إيران

أفادت القناة 14 العبرية بأن الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل تم اعتراض بعضها، بينما لم يصل البعض الآخر إلى أهدافه، مرجحة سقوطها في مناطق مفتوحة.

وأوضحت القناة أنه لم تقع إصابات أو أضرار مباشرة نتيجة هذا الهجوم، وهو ما أكدته نجمة داود الحمراء التي أفادت بعدم ورود أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن، مما دفع قيادة الجبهة الداخلية للسماح للسكان بمغادرة المناطق المحمية.

توعد مسؤول إسرائيلي عبر القناة 12 العبرية، برد قوي على عملية إطلاق النار الإيرانية، في حين طالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بضرورة أن تحترق طهران الليلة.

وتعكس هذه التصريحات حدة التوتر في علاقة إيران وأمريكا بالمنطقة، حيث يسود الاستنفار الأمني ترقبا للخطوات القادمة التي قد تشعل فتيل مواجهة واسعة.

صراع إيران وأمريكا والردود المتوقعة

حذر علي عبد الله قائد حاتم الأنبياء بقيادة الطوارئ في القوات المسلحة الإيرانية، من أن أي تصعيد أو عمل انتقامي ضد بلاده سيقابل برد ساحق ومؤسف، مشددا على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان والضاحية، مؤكدا أن أي رد فعل سيؤدي إلى هجمات مدمرة ضد النظام الإسرائيلي وأنصاره، ما يضع مستقبل استقرار المنطقة في مهب الريح نتيجة الصدام المستمر بين إيران وأمريكا.

