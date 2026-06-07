شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء الخاصة بملفات تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور محافظي أسيوط وسوهاج وقنا.

ارتفاع نسبة الإنجاز إلى 97%

شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للمؤشرات الرقمية والبيانات الميدانية الموثقة، والتي كشفت عن تحقيق محافظة المنيا معدلات إنجاز متقدمة في ملف التقنين، إذ ارتفعت نسبة الإنجاز العام إلى 97%، بزيادة بلغت 7% مقارنة بالفترة السابقة.

إشادة بجهود المحافظة في ملف التقنين

وخلال الاجتماع، ثمّن الفريق أسامة عسكر ما حققته محافظة المنيا من إنجازات ملموسة في ملفات التقنين وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وما تحقق من معدلات تحصيل لمستحقات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تستحوذ على النصيب الأكبر من طلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 حتى تاريخه، موجهًا بضرورة الحفاظ على وتيرة العمل الحالية واستمرار معدلات الإنجاز المرتفعة التي تحققت خلال الفترة الماضية.

متابعة إزالة التعديات على أراضي الدولة

كما تناول الاجتماع موقف التعديات على أراضي الدولة وما تم إنجازه ضمن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات، حيث جرى التأكيد على إدراج جميع حالات التعدي ضمن خطط الإزالة، بما في ذلك الحالات غير الجادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

دعوة المواطنين لاستكمال إجراءات التقنين

وفي سياق متصل، ناشد اللواء عماد كدواني المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التقنين عبر المنصة الإلكترونية بسرعة التقديم واستكمال الإجراءات، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة التقديم في 19 يوليو 2026.

وأكد محافظ المنيا استمرار عمل اللجان الميدانية خلال الفترة المقبلة لحصر التعديات، والانتهاء من معاينات طلبات التقنين، وتسريع إجراءات البت فيها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.