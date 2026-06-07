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واصل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، حيث فاجأ صباح اليوم الأحد، عدداً من لجان الامتحانات بمدرسة طنبدى الحديثة التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

غياب 8 من المراقبين داخل لجان الإعدادية بالمنوفية

وخلال جولته داخل اللجان، وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة توفير عناصر بديلة لعدد من المتغيبين لضمان انتظام أعمال الامتحانات وعدم تأثر اللجان.

وكشفت المتابعة الميدانية غياب 6 ملاحظين و2 مراقب، الأمر الذي دفع المحافظ للتشديد على سرعة تدارك الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على انتظام العملية الامتحانية.

395 طالباً يؤدون امتحاني الجبر والحاسب

وتضم مدرسة طنبدى الحديثة 20 لجنة امتحانية يؤدي داخلها 395 طالباً وطالبة امتحاني الجبر والحاسب الآلي، ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

وحرص المحافظ على متابعة مستوى الانضباط داخل اللجان والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء.

توجيهات مشددة لغرف العمليات

وشدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة اليومية والرصد الفوري لأي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات، مع استمرار الربط المباشر بين غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

جولة مفاجئة بالإدارة الفنية للمركبات

وفي سياق متصل، فاجأ المحافظ مقر الإدارة الفنية للمركبات التابعة لديوان عام المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من كفاءة المركبات الحكومية ومدى جاهزيتها.

واطلع على منظومة الوقود وخطوط السير ومعدلات الاستهلاك وكروت شحن المركبات وأعمال الصيانة الدورية، موجهاً الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بإجراء مراجعة شاملة للحالة الفنية والكفاءة التشغيلية للمركبات.

89 ألفاً و878 طالباً يؤدون الامتحانات

ويؤدي 89 ألفاً و878 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام داخل 413 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط مشاركة 14 ألفاً و555 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين.