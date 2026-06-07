ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاملين لاتهامهما بمحاولة سرقة ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بعد كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن محاولة سرقة ماكينة صراف آلي بالجيزة. وبالفحص، تبين أنه في 4 يونيو الجاري تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغا من محامٍ بإحدى الشركات يفيد بوجود عطل في ماكينة صراف آلي تقع بمحيط مقر الشركة.

وخلال قيام المختصين بإصلاح العطل، تبين وجود آثار عنف وكسر بالخزينة الخاصة بالماكينة، إلى جانب تلفيات بالباب الخلفي، دون أن يتمكن الجناة من فتح الخزينة أو الاستيلاء على محتوياتها.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاملان يقيمان بمحافظتي الفيوم والقليوبية. وبإرشادهما، تم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وهي "صاروخ تقطيع كهربائي".

وبمواجهة المتهمين، أقرا بمحاولة سرقة الماكينة، مؤكدين أنهما غادرا المكان عقب فشلهما في فتح الخزينة والوصول إلى الأموال الموجودة بداخلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.