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"عروض وهمية" تقود لسقوط نصاب الأجهزة الكهربائية في قبضة الأمن

كتب : علاء عمران

12:34 م 07/06/2026

سقوط نصاب الأجهزة الكهربائية

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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما أوهم ضحاياه بقدرته على توفير أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت تورط المتهم، وهو من ذوي المعلومات الجنائية ويقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في استدراج المواطنين وإقناعهم بشراء أجهزة كهربائية بأسعار أقل من السوق، على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على أدلة ومؤشرات تؤكد نشاطه الإجرامي، إلى جانب مبلغ مالي من متحصلات جرائم النصب.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، واعترف باستيلائه على أموال عدد من المواطنين من خلال الأسلوب ذاته، كما أقر بارتكاب 13 واقعة نصب واحتيال.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

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النصب الإلكتروني وزارة الداخلية المرج القاهرة

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