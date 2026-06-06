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شهد ملف الصيد بقرية كفر حجازي بمركز الشهداء حادث انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها داخل ترعة جافة مجاورة للطريق، ما أسفر عن إصابة ركابها الثلاثة بإصابات طفيفة.

وقع الحادث أثناء سير السيارة على الطريق المار بمنطقة ملف الصيد، قبل أن تنحرف وتقتحم الترعة، في ظروف لا تزال قيد الفحص لمعرفة أسبابها.

تدخل الأهالي لإنقاذ المصابين

تجمع عدد من الأهالي فور وقوع الحادث لمساعدة المصابين، وتمكنوا من إخراجهم من السيارة بسلام، دون وقوع خسائر في الأرواح.

انتشال السيارة باستخدام لودر

نجح الأهالي أيضًا في انتشال السيارة من داخل الترعة باستخدام لودر، وإعادتها إلى الطريق، ما ساهم في استعادة حركة المرور بشكل طبيعي دون تعطيل.

الاطمئنان على المصابين

بعد الحادث، اطمأن الأهالي على حالة المصابين الثلاثة، الذين أصيبوا بإصابات طفيفة وتم نقلهم لمستشفى قريب لتلقي الإسعافات اللازمة.