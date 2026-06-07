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مصرع عامل غرقًا في بركة زراعية في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

10:25 ص 07/06/2026

جثة- أرشيفية

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لقي عامل زراعي مصرعه، اليوم الأحد، غرقًا داخل بركة زراعية بمزرعة استثمارية في منطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في حادث جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية به، قبل نقل الجثمان إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

تفاصيل غرق عامل في بركة زراعية بالوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، عقب وقوع حادث غرق داخل بركة زراعية بإحدى المزارع الاستثمارية في مركز الفرافرة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى يدعى أحمد عنتر أحمد فرغلي، 24 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، ولقى مصرعه غرقًا داخل بركة زراعية بمنطقة سهل بركة في مركز الفرافرة.

نقل جثمان غريق الوادي الجديد للمشرحة

انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ في الوادي الجديد، وجرى نقل جثمان العامل الزراعي إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وإيداعه تحت تصرف النيابة العامة، عقب تحرير محضر بالواقعة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، للوقوف على أسباب غرق العامل داخل البركة الزراعية، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في مركز الفرافرة.

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الوادي الجديد الفرافرة النيابة العامة

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