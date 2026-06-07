إعلان

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى 53.13 مليار دولار للشهر 45 على التوالي

كتب : منال المصري

12:26 م 07/06/2026

البنك المركزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبية لمصر بنحو 125 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي للشهر الـ 45 على التوالي.

بحسب بيانات البنك المركزي، فإن احتياطي النقد الأجنبي لمصر قفز إلى نحو 53.13 مليار دولار في مايو مقارنة بنحو 53 مليار دولار في أبريل الماضي.

دولارات رأس الحكمة تغذي الاحتياطي

منذ توقيع مصر صفقة رأس الحكمة مع الإمارات ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 20 مليار دولار خلال أول 27 شهرا من تنفيذ الصفقة.

كانت مصر تلقت 24 مليار دولار من الإمارات ضمن صفقة رأس الحكمة خلال 2024 بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة بقيمة 11 مليار دولار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي سعر الدولار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أرخص سيارة يابانية مستوردة في مصر بشهر يونيو.. تفاصيل وأسعار
أخبار السيارات

أرخص سيارة يابانية مستوردة في مصر بشهر يونيو.. تفاصيل وأسعار
نقل عبدالعزيز مخيون إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية
زووم

نقل عبدالعزيز مخيون إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية
استنفار أمني في إسرائيل.. "نتنياهو" يُجري تقييمًا عاجلًا بعد الهجوم المسلح
شئون عربية و دولية

استنفار أمني في إسرائيل.. "نتنياهو" يُجري تقييمًا عاجلًا بعد الهجوم المسلح
أول تعليق من تامر هجرس بعد زفاف ابنته: "البنت هتسيب البيت يا جماعة"
زووم

أول تعليق من تامر هجرس بعد زفاف ابنته: "البنت هتسيب البيت يا جماعة"
هل زيارة المقابر في المناسبات جائزة؟ وهل يشعر الموتى بنا؟.. أمين الفتوى
أخبار

هل زيارة المقابر في المناسبات جائزة؟ وهل يشعر الموتى بنا؟.. أمين الفتوى

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هجوم مسلح يهز إسرائيل.. مقتل وإصابة 5 أشخاص في مستوطنات الشارون (صور)
التحفظ على أموال صبري نخنوخ ومتهمي واقعة التجمع ومنعهم من السفر
طقس الـ5 أيام القادمة.. حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة تسيطر على الأجواء