ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبية لمصر بنحو 125 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي للشهر الـ 45 على التوالي.

بحسب بيانات البنك المركزي، فإن احتياطي النقد الأجنبي لمصر قفز إلى نحو 53.13 مليار دولار في مايو مقارنة بنحو 53 مليار دولار في أبريل الماضي.

دولارات رأس الحكمة تغذي الاحتياطي

منذ توقيع مصر صفقة رأس الحكمة مع الإمارات ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 20 مليار دولار خلال أول 27 شهرا من تنفيذ الصفقة.

كانت مصر تلقت 24 مليار دولار من الإمارات ضمن صفقة رأس الحكمة خلال 2024 بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة بقيمة 11 مليار دولار.